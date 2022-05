Da musste sich selbst der längste Spieler strecken: Kapitän Marc Flottemesch (rotes Trikot) und der TuS Bersenbrück spielen auch in der nächsten Saison in der Oberliga. FOTO: Rolf Kamper, TuS: Sonntag in Wolfenbüttel Bersenbrücker Oberliga-Fußballer mit Vorentscheidung im Abstiegskampf Von Christian Hesse | 12.05.2022, 10:53 Uhr

Den Fußballern des TuS Bersenbrück ist der Klassenerhalt in der Oberliga praktisch nicht mehr zu nehmen. Mit dem 2:1-Heimsieg im Nachholspiel gegen SVG Göttingen am Mittwoch ist der Vorsprung vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15. Mai 2022, um 15 Uhr beim MTV Wolfenbüttel nicht mehr aufzuholen.