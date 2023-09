Autoscooter, Karussels, Verkaufsbuden und die Imbiss- und Getränkestände werden auf dem Kirchplatz und auf der Hauptstraße zwischen Kirchen und Hotel Sauerland aufgebaut. Dies teilt Stefan Winter mit, der die Kirmes für die Gemeindeverwaltung organisiert.

Los geht es am Samstag um 15 Uhr. Offiziell eröffnet wird die Kirmes um 18 Uhr mit einem Fass Freibier an der Bierbude.

Sonntag und Montag startet das Kirmesvergnügen jeweils um 14 Uhr. Der Sonntag ist verkaufsoffen, die Geschäfte im Innenort haben geöffnet. Und der Montag ist Familientag mit Rabatten für Kinder an Fahrgeschäften und Buden. Rabattcoupons wurden bereits an der Grundschule und in den Kindergärten verteilt. Außerdem sind sie im Gemeindebüro am Bremer Tor zu haben.

Gemeinsamer Gang über die Kirmes

Alfhausens Neubürgern möchte der Helferkreis mit der Kirmes vertraut machen. Er lädt ein zu Kaffee und Kuchen am Samstag um 16.30 Uhr im Pfarrheim. Von dort geht es anschließend gemeinsam über die Kirmes. Anmeldungen nimmt Margaretha Deimann, Telefon 0152/27165687, entgegen.

Neben diesem Treffen gibt es im Rahmen der Interkulturellen Woche der Samtgemeinde eine „mobile Plauderecke“, die die KFD Alfhausen am Sonntag ausrichtet. „In einladender Atmosphäre wollen wir den Menschen die Möglichkeit geben miteinander über verschiedene Themen ins Gespräch zu kommen“, heißt es dazu seitens der KFD. Vor der Kirche würden dafür zwei Falt-Pavillons mit Stehtischen und Malpapier und Stiften für die Kinder aufgebaut. Die mobile Plauderecke soll später auch an anderen Orten eingesetzt werden.