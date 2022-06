Im Sprachheilkindergarten der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück wäre ab Sommer Platz für die Unterbringung einer Kindergartengruppe für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. FOTO: Horst Schwitalla Überlegungen im Fluss Kindergarten für Flüchtlinge aus der Ukraine in Bersenbrück? Von Martin Schmitz | 01.06.2022, 09:26 Uhr

Die Samtgemeinde Bersenbrück erwägt, für ukrainische Flüchtlingskinder eine Kindergartengruppe in Bersenbrück einzurichten. Untergebracht werden könnte sie in den Räumen des Sprachheilkindergartens an der Liebigstraße.