Seit kurzem kommen im Sprachheilkindergarten der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück (HpH) Kinder und Erzieherinnen aus allen Bersenbrücker Kindergärten mit Bewohnerinnen und Bewohnern des St. Josef-Stifts zusammen, um gemeinsam mit viel SpaßMünder in jeder Form und Größe entstehen zu lassen.

Lächelnd, Zähne zeigend, verschmitzt und schweigend präsentieren sich die ersten Ytong-Münder, als drei Bewohnerinnen des St. -Josephstifts ihre Rollatoren in die Ecke stellen und im Innenhof des Sprachheilkindergartens Platz nehmen. Unter Leitung der Ergotherapeutin Anja Reincke greifen sie zu Hammer, Meißel und Raspel, um ihre Version eines Mundes in Stein zu meißeln. ,,Das ist ja mal eine schöne Abwechslung“ , sind sich die 83-, 86,- und 90-jährigen Seniorinnen einig, während sie – zusammen mit den Kindern – ans Werk gehen . Einen Vormittag lang plaudern sie generationsübergreifend, und während die Münder der Kinder bei so viel kreativem Programm gar nicht stillstehen, entwickeln sich unter den Händen von Alt und Jung die schönsten Objekte.

In den nächsten Tagen besuchen Teams der Kindergärten Arche Noah, Zur Freude, der Astrid Lindgren-Kindertagesstätte und des Integrativen Kinderzentrums den Sprachheilkindergarten Bersenbrück um dort ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

,,Vielfältige Ytong-Münder werden im Rahmen dieses Bersenbrücker Gemeinschaftsprojektes den Markplatz zieren“, freut sich die Leiterin des Praxisverbundes Sprachtherapie und des Sprachheilkindergartens Bersenbrück, Hanna Seyler.

Zehnmal wird schon jetzt in Ytong geschmunzelt, gelacht und gestrahlt . Und darüber hinaus begeistert auf den Tag des Sprechens hingewirkt, der am Sonnabend, 23. Juni im Klostergarten Bersenbrück gefeiert wird.