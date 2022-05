The Beat sorgt auf der Kirmes-Party am Samstag in Kettenkamp für Stimmung. FOTO: Anita Lennartz Am Samstag und Sonntag Kettenkamp feiert Kirmes mit Party, Karussells und Kaffeetafel Von Anita Lennartz | 06.05.2022, 11:10 Uhr

Zwei Jahre war es am dritten Wochenende nach Ostern coronabedingt still auf der Hauptstraße in Kettenkamp – jetzt wird wieder gefeiert: Gemeinde und Werbegemeinschaft laden zur Kirmes am 7. und 8. Mai 2022 ein. Kinderkarussell und Autoscooter freuen sich auf kleine und auch größere Besucher, Süßigkeiten- und Spielbuden sorgen für Kirmesfeeling.