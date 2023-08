Vorfahrtsverstoß in der Bruchstraße Tödlicher Verkehrsunfall in Kettenkamp: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw Von Isabel Athmer | 19.08.2023, 14:13 Uhr | Update vor 40 Min. Der Unfall ereignete sich in der Bruchstraße / im Bruch in Kettenkamp. Foto: Jörn Martens up-down up-down

In Kettenkamp ist es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein Radfahrer kollidierte in der Bruchstraße mit einem Auto und starb.