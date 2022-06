Eine Flutung des Kellers soll die Bauruine an der Aslager Straße in Ankum aus der Schieflage bringen. FOTO: Martin Schmitz Sumpfiger Untergrund Wasser im Keller soll Bauruine in Ankum retten Von Martin Schmitz | 19.06.2022, 14:09 Uhr

Das wird eine heikle Mission: Mit einer Flutung des Kellers will die Hase-Wohnbau GmbH die verkantete Bauruine an der Aslager Straße in Ankum wieder ins Lot bringen.