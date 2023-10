Keine Feiern mehr bei Hilker Kein Festsaal mehr in Bersenbrück: Schützen feiern in Alfhausen Von Martin Schmitz | 16.10.2023, 10:34 Uhr In Bersenbrück gibt es keinen Saalbetrieb mehr. Der Festsaal des Hotels Hilker ist geschlossen. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down

In Bersenbrück gibt es keinen Festsaal mehr. Das stellt auch die Schützenvereine in der Stadt vor Probleme. Die „Drei Burskupper“ und der Schützenverein von 1850 mussten sich andernorts nach Alternativen umschauen. Eine Partyhalle in Bersenbrück könnte die Lösung sein.