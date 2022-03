Die „Menschen wie wir“ im Kettenkamper Kreisel bei Klaus zeigen sich kostümiert. FOTO: Anita Lennartz Trotz Corona und Krieg in der Ukraine Ein bisschen Karneval geht doch in Kettenkamp und Eggermühlen und | 01.03.2022, 15:40 Uhr Von Mirko Nordmann Anita Lennartz | 01.03.2022, 15:40 Uhr

Die Karnevalisten im Osnabrücker Nordkreis hatten in der endenden Session wieder einmal nicht viel zu Lachen - im wahrsten Wortsinn. Denn mussten Galasitzungen coronabedingt abgesagt werden mussten. Und kurz vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit sorgte der Krieg in der Ukraine dafür, dass an narrische Ausgelassenheit nicht zu denken war. Ein bisschen wurde aber doch noch gefeiert - wie in Kettenkamp und Eggermühlen.