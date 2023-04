Der TuS, hier mit Denis Müller (links) und Mathis Wellmann (rechts), musste sich mit einem Remis zufrieden geben. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 1:1 gegen Ramlingen-Ehlershausen David Leinweber rettet TuS Bersenbrück in der Nachspielzeit einen Punkt Von Christian Hesse | 23.04.2023, 22:26 Uhr

Die Siegesserie des TuS Bersenbrück in der Fußball-Oberliga ist nach dem 1:1 im Heimspiel gegen SV Ramlingen-Ehlershausen zwar gerissen, mit dem einen Zähler konnte die Elf von Trainer Thorsten Marunde-Wehmann aber gut leben. Wie schon in den letzten beiden Spielen gelang den Bersenbrückern in der Nachspielzeit ein Treffer.