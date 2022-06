Am Freitag und Sonntag rollt im Hasestadion des TuS Bersenbrück bei zwei interessanten Jugendspielen der Ball. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Attraktiver Jugendfußball im Doppelpack Bundesliga-Test und Pokalfinale beim TuS Bersenbrück Von Hendrik Stottmann und Reinhard Rehkamp | 24.06.2022, 06:57 Uhr

Ein interessanteres Testspiel und ein spannendes Pokalfinale erwartet die Fußballfreunde am Wochenende in Bersenbrück. Am 24. Juni 2022 testen die U-17-Bundesligamannschaften von Werder Bremen und Preußen Münster im Hasestadion, wo zwei Tage später des Finale um den Kreispokal der U19 steigt.