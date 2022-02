Für die drei neuen Mitbewohner der Arche Alfsee hat Siegbert Ehmann-Wulf reichlich frisches Stroh ausgestreut. FOTO: Ilona Ebenthal Hoffnung für die Arterhaltung Junge Riesenesel aus Spanien in der Arche Alfsee angekommen Von Ilona Ebenthal | 27.02.2022, 17:04 Uhr | Update vor 3 Std.

Drei zottelige Einwohner mehr hat jetzt die Arche Alfsee. In der Nacht zum Mittwoch kamen drei seltene Großesel aus Spanien nach langer Reise in Rieste an.