Er kann sich an nichts erinnern Junge bei Unfall in Bersenbrück schwer verletzt Von Mirko Nordmann | 17.11.2022, 21:06 Uhr

Ein 13-jähriger Schüler ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Bersenbrück schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam und was genau passiert ist, ist unklar. Denn der Junge kann sich an nichts erinnern. Die Polizei hofft nun auf die Hilfe von Augenzeugen.