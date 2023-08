Das Wetter im Juli 2023 Wo ist der Sommer? So viel Regen gab es in Alfhausen und Bramsche lange nicht mehr Von Christian Geers | 04.08.2023, 06:31 Uhr Wahrlich kein Urlaubswetter: Der Juli 2023 war so nass wie lange nicht mehr – auch in der Stadt Quakenbrück. Foto: Martin Schmitz up-down up-down

Regen und Sonne – von beidem bot der Juli 2023 reichlich. Doch von Sommergefühlen war nicht wirklich etwas zu spüren: Im Osnabrücker Nordkreis fiel in diesem Monat so viel Regen wie schon lange nicht mehr in einem Juli.