Einen Raum, wo Jugendliche eine Party feiern können, soll es in Bersenbrück bald geben. Symbolfoto: Samuel Regan-Asante/Unsplash up-down up-down Möglichkeit im Jugendtreff Jugendliche wünschen sich einen Partyraum für Bersenbrück Von Martin Schmitz | 07.02.2023, 16:46 Uhr

Ob für den Geburtstag oder für eine Party einfach so, den Jugendlichen in Bersenbrück fehlt ein geeigneter Raum zum Feiern. Das Jugendbüro der Samtgemeinde will nun einen solchen Partyraum im Jugendtreff einrichten.