Pumptrack und Jugendcafé So stellen sich Bersenbrücker Jugendliche ihren Jugendplatz vor Von Miriam Heidemann | 21.11.2022, 09:29 Uhr

Die Stadt Bersenbrück plant einen Jugendplatz. Doch wie soll der aussehen? Bei der vom Jugendbüro organisierten Zukunftswerkstatt „Build Your Place“ am vergangenen Samstag in der Grundschule Bersenbrück durften die Jugendlichen ihren Ideen freien Lauf lassen. Das selbst erarbeitete Modell ihres Jugendplatzes konnten sie dann auch gleich einigen Ratsmitgliedern vorstellen.