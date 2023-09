Die Ernennungsurkunde überreichte Erster Samtgemeinderat Andreas Güttler, der dem neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister von Rieste ebenso wie Fachdienstleiter Andreas Schulte herzlich gratulierte. Weitere Gratulationen gab es von Gemeindebrandmeister Stefan Bußmann und Riestes Ortsbrandmeister Sven Kramer sowie von Frank Ewing, teilt die Samtgemeinde mit.

Frank Ewing war zuvor zwölf Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister in der Freiwilligen Feuerwehr Rieste. Er war 1996 als damals 17-Jähriger in die Wehr eingetreten und hat dort im Laufe der Jahre verschiedene Ämter ausgeübt, unter anderem war er auch für die Ausbildung der Kameraden zuständig.

Bei ihm bedankte sich Güttler für sein langjähriges Engagement in dieser Position, Ewing bleibt weiterhin in der Feuerwehr aktiv.

Auch sein Vater war stellvertretender Ortsbrandmeister

Jörn Vocke stammt aus einer Feuerwehrfamilie, seine Geschwister sind gleichfalls bei der Feuerwehr in Rieste aktiv. Ebenso sein Vater, der auch bereits als stellvertretender Ortsbrandmeister engagiert war. Vocke selbst ist seit 2011 in der Riester Wehr aktiv und hat dort Erfahrungen in unterschiedlichen Positionen gesammelt.