Sparkassen Cup 2023 Jetzt noch für den Hase-Lauf in Bersenbrück anmelden Von Reinhard Rehkamp | 04.10.2023, 11:24 Uhr Auch die Schüler schnüren beim Hase-Lauf in Bersenbrück wieder die Sportschuhe. Foto: Reinhard Rehkamp

Der Sparkassen Cup 2023 biegt auf die Zielgerade ein. Der Hase-Lauf in Bersenbrück am 7. Oktober 2023 ist der vorletzte Wertunglauf der Laufsportserie im Osnabrücker Nordkreis. Auch Punkte für den Staas Junior Cup werden in Bersenbrück zum vorletzten Mal vergegen.