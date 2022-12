Gemeinsam einiges auf die Beine gestellt hatten der Schulelternrat und eine Reihe von Ehrenamtlichen in Eggermühlen. Foto: Georg Geers up-down up-down Eltern hatten die Idee Jetzt hat auch Eggermühlen einen Weihnachtsmarkt Von Georg Geers | 22.12.2022, 19:04 Uhr

In Eggermühlen gab es am Mittwoch erstmals einen Weihnachtsmarkt. Eine Handvoll Leute tat sich zusammen und bescherte dem Dorf einen wunderschönen Abend auf dem Schulhof und in der Aula.