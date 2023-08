Jette Lennartz ist 15 Jahre und besucht die von-Ravensberg-Schlule in Bersenbrück. Dort haben Lehrer und Schulsozialarbeiterin sie auf das Projekt „Praktikumswoche Region Osnabrück: 5 Tage, 5 Berufe, 5 Unternehmen“ aufmerksam gemacht. Für die künftige Zehntklässlerin eine gute Möglichkeit, in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern – und dabei vielleicht auch ihren Traumberuf zu finden.

Das Anmeldeverfahren erfolgte über eine Online-Plattform. Neben persönlichen Daten waren Angaben zu Fähigkeiten und Neigungen auszufüllen, außerdem Berufsfelder anzugeben, die für Jette von Interesse waren. Da sie auf der Oberschule das Profil „Gesundheit und Soziales“ gewählt hat, gab sie dieses Berufsfeld an, außerdem hat sie Interesse an technischen und kreativen Berufen.

Die Praktikumswoche ist terminmäßig nicht an einer Kalenderwoche gebunden. Es können Zeiträume angegeben werden, in denen Praktika möglich sind. Wenn beispielsweise ein Urlaub ansteht, kann dieser Zeitraum von der Praktikumswoche ausgenommen werden.

Jettes Angaben führten zu einer bunten Mischung von Stellenangeboten. Die Firmen sichten die Anmeldungen, melden sich dann bei den Bewerbenden und bieten ein Tagespraktikum an. So war Jette beispielsweise bei der Firma Kalieber in Lastrup, dort ging um den Ausbildungsberuf Kauffrau im E-Commerce.

Von Wurst Stahlbau bis Imbusch Einrichtungen

Als Technische Systemplanerin war sie bei der Firma Stahlbau Wurst in Bersenbrück unterwegs. Der Kindergarten und die Kinderkrippe St. Theresia in Dinklage bot ein Praktikum als Erzieherin an, die Jugendwerkstatt Löningen im Bereich Hauswirtschaft. Als Technische Produktdesignerin ging es dann noch zum Ende der Ferien zur Firma Imbusch Einrichtungen GmbH, ebenfalls in Löningen.

Und was bringen eintägige Praktika der Schülerin? „Mir haben die Praktikumstage viel Spaß gemacht“, resümiert Jette. Anfangs gab es Erklärungen zum Unternehmen, danach durfte sie gleich selbstständig einfache Arbeiten verrichten. Bei Kalieber ging es beispielsweise darum, Produkte in Szene zu setzen und auf der Homepage darzustellen.

Bei der Firma Wurst erhielt sie nach einer Einführung Arbeitsblätter bei denen ihr räumliches Vorstellungsvermögen gefragt war, später ging es Computer weiter. Auch bei der Firma Imbusch ging es einen Großteil des Arbeitstages um räumliches Denken.

Mittendrin in der Kita

Am Praktikumstag als Erzieherin war sie gleich mitten drin in der „Igel-Gruppe“ und gefordert vorzulesen oder zu spielen. „Auch das war ein toller interessanter Tag“, sagt Jette. Die KiTa-Leitung Karin Böckenstette sieht die Praktikumswoche als sehr gute Möglichkeit, potenziellen Bewerbern einen Einblick in das Berufsleben zu geben.

„Wir haben bereits jetzt einen Fachkräftemangel und nutzen so außerdem die Möglichkeit, uns als möglicher Arbeitgeber vorzustellen“, sagt sie. Außerdem sei es auch schade, wenn Interessenten sich auf die Praktikumswoche bewerben würden, die Teilnahme von Betrieben jedoch ausbliebe.

Die Resonanz auf das Angebot könnte allerdings aus Sicht der Einrichtung noch besser sein: „Wir haben im Zeitraum von Ferienbeginn bis zu unseren KiTa-Ferien vier Bewerberinnen ein Tagespraktikum angeboten“, so Böckenstette. Drei hätten die Möglichkeit genutzt, die vierte aus persönlichen Gründen abgesagt.

Praktika ändern die Meinung

Spannend sei die Reaktion einer Bewerberin gewesen, die anfangs gesagt habe, sie könne sich eine Arbeit als Erzieherin nicht vorstellen, würde sich das aber einmal anschauen. „Mittags hat sie ihre Aussage revidiert und den Beruf der Erzieherin doch als mögliche Ausbildung in Betracht gezogen“, freut sich die Leitung.

Für Jette kommt diese jedoch nicht in Frage, auch, wenn ihr der Einblick gut gefallen hat. „Jeden Tag kann ich mir das aber nicht vorstellen“, ist ihr Fazit. Favorit ist aktuell eine Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin, dabei kann sie sich nach dem Tag bei Imbusch Einrichtungen gut ein mehrwöchiges Praktikum vorstellen.

„Wir finden es sehr gut, wenn Schülerinnen und Schüler ihre freie Zeit in den Ferien nutzen, um sich beispielsweise in der Praktikumswoche Entscheidungshilfen für ihre berufliche Zukunft zu suchen.“ Stephan Schrandt Geschäftsführender Gesellschafter Imbusch Systemmöbel

Darüber freut auch Stephan Schrandt, geschäftsführender Gesellschafter der Imbusch Systemmöbel GmbH. „Wir finden es sehr gut, wenn Schülerinnen und Schüler ihre freie Zeit in den Ferien nutzen, um sich beispielsweise in der Praktikumswoche Entscheidungshilfen für ihre berufliche Zukunft zu suchen“, so Schrandt. Deshalb unterstütze Imbusch das Projekt und biete Praktika in verschiedenen Berufen an.

Aber auch die kreative Schiene ist bei Jette noch „im Rennen“. Also laufe die Findung nach einer Berufsausbildung weiter. Und eventuell geht es auch nach dem Abschluss weiter zur Schule zur Erlangung der Fachhochschulreife oder auf eine vorbereitende Berufsfachschule.

