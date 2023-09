Die Partnerschaft für Demokratie als Organisator der Interkulturellen Woche möchte mit dieser Woche das gesellschaftliche Zusammenleben und interkulturelle Miteinander stärken und Begegnungen ermöglichen, , heißt es in einer Pressemitteilung der Partnerschaft für Demokratie in der Samtgemeinde Bersenbrück.

Los geht es am Sonntag, 17. September 2023, um 14 Uhr mit einem Tennisturnier auf der Anlage des ATC Rieste an der Von-Pallandt-Straße. Am Montag, 18. September, geht es um 14 Uhr mit der Plakataktion „Lebensräume - Flucht und Heimat“. Dabei erstellen Geflüchtete im Bürgertreff Bersenbrück an der Bramscher Straße 7 Plakate, die später in einigen Schaufenstern in Bersenbrück ausgestellt werden.

Eröffnungsgottesdienst am 28. September

Ab dem 23. September nimmt die Interkulturelle Woche dann richtig Fahrt auf. Geplant sind neben einem Eröffnungsgottesdienst am Sonntag, 24. September in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde

Wort des Lebens in Gehrde unter anderem mehrere Sportveranstaltungen, Theater und Kino, Feste, Märchennachmittage, interkulturelle Frühstücke und ein Graffitiprojekt. Zum Abschluss findet am 28. Oktober eine Fahrt nach Detmold zum Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte statt.

Alle Einwohner der Samtgemeinde und Umgebung sind eingeladen, an Veranstaltungen teilzunehmen und neue Räume zu entdecken und zu gestalten. Die meisten Aktionen sind kostenlos, bei vielen ist allerdings eine Anmeldung erforderlich.

Informationen über alle Aktionen und Veranstaltungen sind in einem Flyer zu finden, der im Internet unter www.pfd-bersenbrueck.de zum Download bereit steht.