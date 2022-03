Während Vanessa Müller den Blutdruck misst, kann Lehrer Kai Philipp Brunzel mit einem zweiten Stethoskop zuhören, ob sie alles richtig macht. FOTO: Nina Strakeljahn Auf die Praxis vorbereitet Die Puppe „Nursing Anne“ hustet und atmet - im Video seht Ihr, wie Pflegeschüler lernen Von Nina Strakeljahn | 24.03.2022, 13:04 Uhr

Wie messe ich Blutdruck, wo fühle ich den Puls und wie gebe ich eine Spritze? Die Pflegeschüler der Berufsbildenden Schulen Bersenbrück (BBS) können das an einer Puppe simulieren, die nicht nur still daliegt. Die Ausbildung in der Pflege hat sich verändert.