Wie schon im vergangenen Jahr kalkt das Forstamt Ankum der Niedersächsischen Landesforsten einen Teil seiner Wälder. Damit wollen die Forstleute die stetige Versauerung des Waldbodens durch Stickstoffeinträge ausgleichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesforsten.

Die Arbeiten in den Gemeinden Merzen und Ankum laufen bereits und dürfen noch etwa eine Woche dauern. Betroffen sind die Wälder Westerholte Hauptrevier und Aslage. Es kommt zu Sperrungen von Waldparkplätzen und Wegen.

Unter anderem ist von der Sperrung der Parkplatz an der Försterei Westerholte betroffen. Hier wird der Kalk angeliefert. „Wir verwenden ein erdfeuchtes Material, das vom Boden aus mit einem Kalkstreuer an einem Rückeschlepper in die Flächen gestreut wird. Dadurch staubt es beim Ausbringen nicht so stark“, erklärt Lea Reichmann, Waldnaturschutzförsterin im Forstamt Ankum und Koordinatorin des Projektes. Dennoch sollen die bearbeiteten Waldbereiche aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.

Auch der Trimm-Dich-Pfad ist gesperrt

Außerdem können in der Folge der Parkplatz am örtlichen Trimm-Dich-Pfad und der Parkplatz Mooshütte nicht benutzt werden. Die Route des Trimm-Dich-Pfades wird zeitweise gesperrt sein. Eine Beschilderung vor Ort informiert.

Die Bodenschutzkalkungen werden nicht zur Düngung der Wälder genutzt, sondern zur Pufferung der bereits erfolgten und stattfindenden Versauerung im Boden. Die Kalkungen in den 1980er und 1990er Jahre dienten dem Ausgleich des Säureeintrags durch den Sauren Regen, welcher durch Schwefelemissionen entstanden war.

Durch Filteranlagen in den Kraftwerken sind diese Einträge in Deutschland nicht mehr relevant. Die heutigen Versauerungen entstehen durch chemische Verbindungen mit Stickstoff, besonders NOx (Stickoxide) und NH4+ (Ammonium) insbesondere aus der Landwirtschaft und dem Verkehr, erläutern die Landesforsten. Durch die Nachbarschaft zu den intensiv bewirtschaftete landwirtschaftlichen Flächen und Ställen im westniedersächsischen Tiefland sind die Wälder des Forstamtes Ankum besonders betroffen.

Resilienz gegenüber dem Klimawandel lässt nach

Durch die Versauerung im Boden werden chemische Prozesse ausgelöst, die Auswirkungen auf das Bodenleben und die Wurzelbildung der Pflanzen haben. Die Feinwurzeln der Bäume und symbiotischen Pilze werden geschädigt und die Resilienz gegenüber dem Klimawandel lässt nach. Dieser Effekt wird durch die Ausbringung des verwendeten kohlensauren Magnesiumkalks gemindert.

Der Kalk - es werden etwas drei Tonnen je Hektar ausgebracht - ist nicht etwa weiß, wie man es sich vorstellt, sondern hat das Aussehen von Sand. Erdfeucht ist das Material, damit die Staubentwicklung begrenzt bleibt. Der Kalk wird nicht in den Boden eingearbeitet, sondern lediglich oberflächlich gestreut.