Die jungen Reiterinnen und Reiter können in Kettenkamp noch einmal zeigen, was sie können. Archivfoto: Jürgen Schwietert Berge führt vor Neuenkirchen In Kettenkamp steigt das Finale der Ponyliga Osnabrück Von Jürgen Schwietert | 02.03.2023, 09:28 Uhr

Das Finale der Ponyliga Osnabrück findet am Sonntag, 5. März 2023, ab 11 Uhr in Kettenkamp statt. Gelingt es am Saisonende noch, der führenden Mannschaft Berge I den Sieg zu nehmen?