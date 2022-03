Mit der Gründung von Jugendabteilungen wollen die Feuerwehren Alfhausen und Rieste aktive Nachwuchswerbung betreiben (Symbolfoto). FOTO: dpa/Patrick Pleul Nachwuchs für Brandschützer In Alfhausen und Rieste gibt es bald eine Jugendfeuerwehr Von Christian Geers | 22.03.2022, 14:55 Uhr

In Bersenbrück und Kettenkamp gibt es sie schon, nun wollen auch die Freiwilligen Feuerwehren in Alfhausen und in Rieste eigene Jugendabteilungen gründen.