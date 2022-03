Auf dieser Grünfläche zwischen Hauptgebäude und Mensa die mobilen Klassenräume für die Grundschule Bersenbrück aufgestellt werden. FOTO: Franz Brinkmann Samtgemeinde fährt zweigleisig So soll mehr Platz für die Grundschüler in Bersenbrück geschaffen werden Von Martin Schmitz | 01.03.2022, 08:18 Uhr

Die Grundschule Bersenbrück will auf eine Auslagerung von Klassen an die von-Ravensberg-Schule verzichten. Stattdessen soll es mobile Klassenräume auf dem Grundschulgelände geben. Trotzdem ist der Plan einer Außenstelle der Grundschule an der Oberschule nicht komplett vom Tisch.