Lokal an der Hauptstraße 67 Döner-Restaurant „King Food" eröffnet im Alten Gasthaus Bergmann in Ankum Von Isabel Athmer | 13.08.2023, 07:06 Uhr Aus dem Alten Gasthaus Bergmann wird „King Food", ein familienbetriebenes Döner-Restaurant. Foto: Isabel Athmer

Lange stand das Alte Gasthaus Bergmann in der Hauptstraße 67 in Ankum leer. Nun hat sich ein neuer Betreiber gefunden: Salim Oglulari und seine Familie eröffnen am 15. August das Döner-Restaurant „King Food“. Zum Start gibt es verschiedene Angebote.