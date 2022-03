Um einen Fassadenanstrich will die Gemeinde sich kümmern. FOTO: Franz Buitmann Neustart für Haus und Wirt Das Hotel Sauerland in Alfhausen hat wieder einen Pächter Von Martin Schmitz | 10.03.2022, 16:19 Uhr

Das Hotel Sauerland in Alfhausen hat einen neuen Pächter. Der „Neue“ ist in der Samtgemeinde Bersenbrück kein Unbekannter. Und schon in wenigen Wochen soll das Restaurant wieder eröffnen.