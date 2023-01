Mit eindringlichen Worten erinnerte Franz Buitmann an die Menschen, die unter der Nazi-Diktatur im Dritten Reich verfolgt, gequält und ermordet worden sind. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Erinnerung an Ermordete und Verfolgte Holocaust-Gedenken in Bersenbrück: Nazi-Verbrechen sind keine Fake News Von Reinhard Rehkamp | 27.01.2023, 16:13 Uhr

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages haben Bürger und viele Schüler aus Bersenbrück und Ankum bei einer Feierstunde an der Gedenkstele am Bersenbrücker Bahnhof an die Opfer der NS-Zeit erinnert