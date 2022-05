Karin Hagedorn begutachtete gemeinsam mit ihren Söhnen Lutz und Erwin das Frischfleischangebot im Hofladen vom Merschdamm. FOTO: Anita Lennartz Fleisch und regionale Produkte im Angebot „Hofladen vom Merschdamm“ in Kettenkamp eröffnet Von Anita Lennartz | 03.05.2022, 10:51 Uhr

Neues Leben in alten Mauern: Am 1. April 2022 hat in Kettenkamp der „Hofladen vom Merschdamm“ eröffnet. Neben Fleisch vom schottischen Hochlandrind gibt es dort regionale und saisonale Produkte.