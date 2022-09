In die falsche Richtung ging es für den SC Rieste am Mittwoch. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Topspiel am Sonntag in Ankum Herber Rückschlag in der Bezirksliga für SC Rieste: 0:6 gegen Venne Von Matthias Benz | 30.09.2022, 05:46 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga hat der SC Rieste im vorgezogenen Spiel gegen den TSV Venne eine klare Niederlage kassiert. Am Sonntag erwartet Quitt Ankum zu Hause die Viktoria Gesmold zum Topspiel des 9. Spieltags. Bereits am Freitag tritt der FC Kalkriese in der Varus-Arena gegen ein Team an, dass sich im Nordkreis überhaupt nicht wohl fühlt.