In Gehrde sind Flüchtlinge aus der Ukraine willkommen. Ein Helferkreis kümmert sich um die Menschen, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen sind. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Robert Michael Weitere Ehrenamtliche gesucht Gemeinde Gehrde will Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine erweitern Von Martin Schmitz | 27.04.2022, 14:29 Uhr

In Gehrde hat sich ein Netzwerk gebildet, das Ukraine-Flüchtlingen hilft. Was man noch besser machen könnte, und wer helfen könnte, damit beschäftigt sich der Sozialausschuss am Donnerstag.