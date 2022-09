Bekannte Köpfe zeigt der Heimat- und Verkehrsverein am 18. September 2022 in der Eggermühlener Wassermühle. Siegfried Summe, Georg Geers, Franz-Josef Schmied und Theo Schulte (von links) stellen sie vor. Foto: Christa Geers up-down up-down Vorstellung beim „Herbstgeflüster“ Heimatverein zeigt Porträts von zehn Eggermühlener Originalen Von noz.de | 13.09.2022, 11:57 Uhr

Der Heimatverein Eggermühlen startet eine Sammlung von Fotoporträts von Menschen aus Eggermühlen, die in der Gemeinde als Originale bekannt sind. Die ersten sind am Sonntag, 18. September 2022, beim „Herbstgeflüster“ in der Wassermühle zu sehen.