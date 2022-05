Als die Feuerwehren eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Für die Löscharbeiten wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. FOTO: Adolf Marx Feuer nahe Alfsee Haus in Wulfetannen brannte: Großeinsatz in Rieste Von Björn Dieckmann | 28.05.2022, 10:59 Uhr

Ein Feuer ist am Samstagmorgen in einem Haus in den Riester Wulfetannen nahe Alfsee ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis zum Mittag vor Ort.