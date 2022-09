Abenteuer im Auenland: Besucher des Haseauen-Festes überqueren den Flussauf einer provisorischen Fähre. Hunde durften auch schwimmen. Foto: Martin Schmitz up-down up-down Auenfest in Rüsfort Haseauenverein schafft 50 Hektar Naturparadies in Gehrde – und mehr Von Martin Schmitz | 09.09.2022, 17:20 Uhr

Wie schafft man 50 Hektar Naturparadies? Wer gute Ideen und die richtigen Partner hat, bekommt so etwas auch mit wenig Geld hin, hieß es auf dem Auenfest an der Hase in Gehrde. Dort feierte der Verein für die Revitalisierung der Haseauen am Freitag 25-jähriges Bestehen. Umweltminister Olaf Lies war Ehrengast.