Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Grüne: Innenstadt Bersenbrücker Einkaufszentrum Von PM. | 04.08.2011, 16:37 Uhr

Nicht vor den Toren Bersenbrücks, sondern in der Innenstadt solle ein weiteres Einkaufszentrum entstehen, bekräftigen die Grünen erneut in einer Presseerklärung. Am Ende der Lindenstraße stehe eine Fläche zur Verfügung. In vielen Städten gehe der Trend zu einer Belebung der Innenstädte durch gezielte Ansiedlung von Märkten.