Ein Bad in der Menge genoss der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt in Gehrde. Foto: Georg Geers up-down up-down Der Nikolaus mochte es nachhaltig Hunderte Besucher beim Weihnachtsmarkt in Gehrde Von Georg Geers | 28.11.2022, 15:51 Uhr

Damit hatten die Organisatoren wohl nicht gerechnet. Die Lust, endlich mal wieder an einer Glühweinbude zu stehen, Mandeln oder gebratene Pilze zu essen, war beim Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende in Gehrde an allen Ecken zu spüren.