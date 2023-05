Nach dem Allzeithoch von 2022 sieht es in der Samtgemeinde Bersenbrück nach der nächsten Rekordeinnahme an Gewerbesteuer aus. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down Schon im Mai ein Fünftel mehr als erwartet Gewerbesteuer: Samtgemeinde Bersenbrück erwartet neuen Rekord Von Martin Schmitz | 16.05.2023, 10:50 Uhr

In der Samtgemeinde Bersenbrück brummt die Wirtschaft: Anfang Mai haben die sieben Mitgliedsgemeinden 20,6 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen - 22 Prozent mehr als fürs ganze Jahr erwartet. In zwei Mitgliedsgemeinden sind die Zuwächse an Steuergeldern besonders hoch.