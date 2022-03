Sie fliehen vor dem Krieg: In Ankum und Fürstenau sollen die Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft bekommen. FOTO: dpa/AP Ankumer Geschäftsmann öffnet sein Hotel Georg Dobelmann bietet Geflüchteten aus der Ukraine eine Unterkunft an Von Mirko Nordmann | 02.03.2022, 16:00 Uhr

Georg Dobelmann bietet den Menschen aus der Ukraine seine Hilfe an. Der Ankumer Geschäftsmann und Hotelier stellt den Männer, Frauen und Kinder, die vor dem Krieg geflohen sind, freie Betten im See- und Sporthotel Ankum und im Freizeit- und Ferienpark Fürstenau an.