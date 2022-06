Den Auftakt bildeten Adina Müller und Katharina Schellenberg mit ihrem Akkordeon, die „Russisch-christliche Lieder in Dur und Moll“ perfekt darboten. Adina Müller lud bei dieser Gelegenheit schon zum Adventssingen in der Baptistenkirche in Hastrup am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr ein.

Nach einer leckeren Kaffeetafel hatte „Clownin Mathilde“, alias Erika Hundeling aus Bramsche ihren ersten Auftritt. Kaum konnte man bei ihren professionellen Darbietungen glauben, dass sie erst im „zweiten Leben“ nach Beruf und Hausfrauentätigkeit zu dieser Kunst kam.

Im Rückblick auf das Jahr 2011 berichtete die DRK-Ortsvereins-Vorsitzende über die Verwendung der Spendengelder, eingegangen durch die Blutspenden, den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer sowie durch DRK-Mitgliedsbeiträge. Vielen Einrichtungen konnte so geholfen werden, so den DRK-Alten- und Pflegeheimen in Ankum und Fürstenau, dem St. Josef-Stift Bersenbrück, dem Evangelischen Kirchenkreisamt Bramsche, dem Projekt Hilfe für Kaliningrad/Königsberg, dem Müttergenesungswerk, dem Hospizverein Bersenbrück, der Tafel Bersenbrück, dem Frauenhaus Bersenbrück, der Obdachlosenhilfe Bersenbrück, der Gruppe Umunumo-Nigeria, dem Kinderhospiz „Löwenherz“ Syke, der Gruppe „Herzenswünsche“ und den gegen die Hungersnot in Ostafrika Engagierten.

Die Teilnehmerzahl, so die Vorsitzende, an den Blutspende-Aktionen habe sich erfreulicherweise positiv entwickelt, sie hoffe, dies werde auch im nächsten Jahr so sein.

In ihrem zweiten Auftritt schilderte „Clownin Mathilde“ ebenso amüsant ihre Erlebnisse auf einer großen Weltreise, nicht nur wortreich, sondern auch musikalisch. Die Künstlerin arbeitet ehrenamtlich in Alten- und Pflegeeinrichtungen, besonders auch mit Demenzkranken, bei denen Lieder von früher schöne Erinnerungen weckten.

Den Abschluss des gemütlichen Nachmittags gestaltete der MGV Bersenbrück unter der Leitung von Johann Schaubert mit Volks- und Heimatliedern, auch das gemeinsame Singen kam nicht zu kurz. Mit einem humorvollen, nicht ganz ernst zu nehmenden Gedicht, „Der Weihnachtsmann kommt in den Knast“, vorgetragen von Ria Heßler, schloss der gemütliche DRK-Nachmittag.