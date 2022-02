Gemeindestraßen wie „Im Hammer“ in Rieste sind nicht mehr gut in Schuss. FOTO: Marcus Alwes Politik: Härtefälle vermeiden Gemeinde Rieste stellt Straßenausbaubeiträge auf den Prüfstand Von Matthias Benz | 21.02.2022, 14:22 Uhr

Hier ein Schlagloch, da ein Riss im Asphalt und an anderer Stelle bröckelt der Fahrbahnrand: Auch in der Gemeinde Rieste sind einige Straßen sanierungsbedürftig. Die Kommunalpolitik will nun eine Prioritätenliste erstellen. Ein heißes Eisen bleibt aber die Kostenbeteiligung der Anwohner.