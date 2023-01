Eggermühlen will die Plattform Digitale Dörfer Niedersachsen nutzen für eine Dorf-App. Foto: Fraunhofer-IESE up-down up-down „Dorffunk“ bekommt Sender im Internet Gemeinde Eggermühlen startet Dorf-App Von Martin Schmitz | 04.01.2023, 17:40 Uhr

Eggermühlens „Dorffunk“ bekommt einen „Sender“ im Internet: Die Gemeinde will eine Dorf-App starten. Einzelheiten werden in einer Versammlung am 12. Januar 2023 besprochen und festgelegt.