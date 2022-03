Zurück im „Grünen Wald“: Nicole und Martin Cürten eröffnen am 1. April das Gasthaus in Ankum-Tüting, das nun ein Vierteljahr leer stand. FOTO: Thomas Oeverhaus Neustart am 1. April 2022 Nicole und Martin Cürten kehren ins Ankumer Gasthaus „Grüner Wald“ zurück Von Thomas Oeverhaus | 22.03.2022, 11:07 Uhr

Ende 2021 verabschiedeten sich Nicole und Martin Cürten im Gasthaus „Grüner Wald“ in Ankum von ihren Stammgästen. Ein knappes Vierteljahr später gibt es ein Wiedersehen. Denn die alten Pächter sind ab 1. April 2022 auch die neuen in der Gaststätte in Tütingen. Und so kam es dazu...