Bei Bauarbeiten wurde in Bersenbrück eine Gasleitung getroffen. Der Abschnitt der Bokeler Straße zwischen Bahn und Lohweg wurde zeitweilig gesperrt. Foto: Patrick Siebrecht up-down up-down Leitung bei Bauarbeiten beschädigt Gasleck in Bersenbrück: Mehrere Häuser evakuiert Von Martin Schmitz | 12.06.2023, 11:57 Uhr | Update vor 22 Min.

Bei Bohrarbeiten für ein Glasfaserkabel in Bersenbrück wurde am Montag eine Gasleitung getroffen. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden, 30 Haushalte waren ohne Gas. Der Bahnübergang an der Bokeler Straße wurde gesperrt.