Macht die Musik im Sonntagsgottesdienst der St.-Vincentius-Gemeinde Bersenbrück: der Künstler Ganjaman (Archivfoto). FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Reggae Jam 2022 Ganjaman macht Reggae-Musik im Sonntagsgottesdienst in Bersenbrück Von noz.de | 29.07.2022, 14:49 Uhr

„Back to normal“ – „Zurück zum Normalen“ – das ist das Motto des Gottesdienstes zum Reggae-Jam-Festival am Sonntag, 31. Juli 2022, in Bersenbrück. Der Reggaekünstler Ganjaman macht die Musik.