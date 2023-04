Pokal-Halbfinale am Mittwoch Fußballer von Ankum und Alfhausen spielen auswärts nur remis Von Matthias Benz und Jürgen Schinke | 10.04.2023, 13:23 Uhr

Am Osterwochenende wurden einige Fußballspiele nachgeholt. Bezirksligist Quitt Ankum konnte in Wallenhorst nur einen Punkt mitnehmen. Kreisligist SV Alfhausen konnte wiederum mit dem torlosen Unentschieden in Ostercappeln nicht zufrieden sein und empfängt am Mittwoch, 12. April 2023, den TuS Berge zum Kreispokal-Halbfinale.