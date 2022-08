Guido Kalle startet mit dem TuS Bersenbrück in die neue Saison. FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Saisonvorschau vor dem Start Fußballer vom TuS Bersenbrück peilen einstelligen Tabellenplatz an Von Christian Hesse | 04.08.2022, 13:19 Uhr

Die Fußballer vom TuS Bersenbrück starten an diesem Sonntag, 7. August 2022 (15 Uhr) mit dem Heimspiel im Hasestadion gegen MTV Eintracht Celle in das neue Pflichtspieljahr. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt über die Abstiegsrunde in der abgelaufenen Saison, setzt sich der Oberligist höhere Ziele, auch wenn primär der Klassenerhalt im Vordergrund steht.