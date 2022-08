Mathis Wellmann (am Ball) und seine Mannschaftskollegen wollen die letzte Niederlage vergessen machen. FOTO: Archiv/Rolf Kamper up-down up-down TuS: Heimspiel gegen Hannover Bersenbrücker Oberliga-Fußballer wollen erste Niederlage abhaken Von Christian Hesse | 19.08.2022, 06:52 Uhr

Der TuS Bersenbrück (Oberliga) will mit neuem Schwung in das Heimspiel am Sonntag, 21. August 2022, (15 Uhr) im Hasestadion gegen den SV Arminia Hannover gehen.