Moritz Waldow, hier im Pokalspiel gegen Egestorf, erzielte den 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Fünfter Pflichtspielsieg in Serie Fußballer des TuS Bersenbrück treffen wieder in der Nachspielzeit Von Christian Hesse | 20.04.2023, 14:55 Uhr

Bei der FT Braunschweig gelang den Oberliga-Fußballern des TuS Bersenbrück am Mittwoch der fünften Pflichtspielsieg (3:2) in Folge. Am Sonntag, 23. April 2023, (15 Uhr) steht das Heimspiel gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen auf dem Programm. Dabei will die Elf von Cheftrainer Thorsten Marunde-Wehmann den Siegeszug fortsetzen.