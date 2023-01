Thorsten Marunde-Wehmann soll mindestens bis zum Saisonende Cheftrainer des Fußball-Oberligisten TuS Bersenbrück bleiben. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Sechs Testspiele geplant TuS Bersenbrück startet mit neuem Personal in die Wintervorbereitung Von Christian Hesse | 06.01.2023, 06:48 Uhr

Die Fußballer des TuS Bersenbrück sind in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Neben der Finalrunde beim Fortuna-Cup am Samstag, 7. Januar 2022, sind die Oberliga-Kicker am Sonntag (14 Uhr) im ersten Freilufttest auf Kunstrasen im Hemke-Stadion gegen Nord-Regionalligisten BSV Rehden im Einsatz. Dabei werden die Kiebitze ein paar neue Gesichter zu sehen bekommen.